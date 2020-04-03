شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع احتياطى الكهرباء لأعلى معدلاته 26 ألف ميجا يوميا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الشبكة القومية لكهرباء مصر تصاعد فى الاحتياطى اليومى بالشبكة منذ بداية أزمة كورونا وفرض حظر التجوال من الساعة الـ7 مساءا وحتى الـ6 صباحاً، والذى يصل إلى 26 ألف ميجا وات ويتجاوزه يومى الجمعة والسبت، وهى معدلات غير مسبوقة للشبكة القومية منذ انتهاء أزمة الانقطاعات التى كانت تمر بها مصر يونيو 2015.

وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن معدل الاحتياطى اليومى بالشبكة القومية للكهرباء قبل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا كان يتراوح ما بين 14 إلى 16 ألف ميجا وات يومياً، وكان يبلغ الحمل الأقصى للشبكة حوالى 25 ألف ميجا وات.



وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك عدة أسباب وراء ارتفاع الاحتياطى اليومى بالشبكة أهمها قرار رئيس الوزراء بفرض حظر التجوال من الساعة 7 مساءا وحتى 6 صباحاً والذى يودى إلى غلق المطاعم والمحلات والمولات التجارية وغيرها من المنشآت والتى يصاحبها انخفاض فى معدلات الاستهلاك علاوة على تقليل عدد ساعات العمل بالقطاعين الحكومى والخاص.



وأشار حمزة إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بشكل عام والمستثمرين بشكل خاص، مشيراً إلى أن هذا الاحتياطى اليومى سيتراجع فور إلغاء قرار الحظر وانتهاء الأزمة التى تمر بها مصر والعالم بسبب فيروس كورونا.



كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أعلن أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ امس الاثنين 22 ألف 600 ميجا وات، معلناً أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الثلاثاء 22 ألف 600 ميجا وات.



وتوقع الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن تكون هناك زيادة احتياطية فى الإنتاج المتاح اليوم الثلاثاء قدرها 26 ألف 400 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أى أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته فى صيف 2014 حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتدائاً من يونيو 2015، ولم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ5 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية، وأصبح هناك أحتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 24 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل اشتاء ويصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.



