شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة: حق العامل فى الشكوى مكفول دستوريا ويعاقب إذا أخل بحق زملائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن حق الشكوى مكفول دستوريًا، وللعامل أن يُبلغ عن المخألفات التي تصللعلمه، بل يصبح واجب عليه توخيًا للمصلحة العامة، واشترط هذا الإبلاغ عدم الخروج علي مقتضيات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم.

وأضافت المحكمة، أن يكون القصد من الشكأوى التى يقدمها العامل الإبلاغ والكشف عن المخألفات لضبطها، لا أن يلجأ مدفوعًا بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء للكيد لهم والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع، ويجب أن يكون الشاكى على يقين من صحة ما يبُلغ عنه ويملك دليل صحته، أما إذا خرج العامل في شكواه عن الحدود فإنه يكون أخل بواجبات وظيفته وحق عليه العقاب.

جاء ذلك في حيثيات حكم ، إلغاء قرار مجازاة استإذ جامعي بكلية الأداب بإحدي الجامعات بعقوبة التنبيه ، بعد ثبوت قيامهبتقديم شكوى لرئيس الجامعة التى يعمل بها ، ضد أحد زملاؤه أستإذ جامعي ايضًا .

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صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دأوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن

ورأت المحكمة أن الاستإذ الجامعي استخدم حقه في الشكوى ضد زميل له بصفته عضو هيئة تدريس بالكلية ، وتضمنت إخلالهذا العضو بواجبات وظيفته ، دون الاساءة لأحد ، ومن ثم فإن قرار مجازاته بعقوبة التنبيه أصبح مخألف للقانون ، ويجبإلغاؤه .