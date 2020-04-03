شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 12 إجراء عاجلا لجامعة القاهرة لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ انتشار فيروس كورونا المستجد بعدد من دول العالم واتخذت جامعة القاهرة العديد من الإجراءات العاجلة والهامة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى الكليات المختلفة والمستشفيات الجامعية التابعة للجامعة وفيما يلى يرصد الخليج 365 أبرز الإجراءات :

1 - إعداد خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا وتعميمها على الكليات .

2 - تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة لمتابعة تنفيذ الخطة.

3 - استخدام الكواشف الطبية للاطمئنان على الطلاب أثناء دخول الحرم الجامعى.

4 - اتخذت جامعة القاهرة قرارا بإيقاف البصمة فى الجامعة.

5 - مع صدور القرار الرئاسى بتعليق الدراسة تم العمل بنصف قوة العاملين بالجامعة ومنح الحاضنات إجازات مدفوعة الأجر.

6 - اتخذ الدكتور الخشت قرارا باخلاء المدن الجامعية من الطلاب لإجراء عمليات تعقيم لها .

7 - طبقت الجامعة منظومة التعليم عن بعد واتاحة المقررات الدراسية اون لاين.

8 - رئيس جامعة القاهرة يعلن تخصيص 100 مليون جنيه لحملة مواجهة فيروس كورونا.

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9 - الخشت يقرر إعفاء الطلاب من مصروفات المدن الجامعية طوال فترة تعليق الدراسة

10 - الخشت يقرر تأجيل مجالس التأديب بالجماعة ضمن إجراءات مواجهة كورونا

11 - رئيس جامعة القاهرة يصدق على صرف مكأفاة 1000 جنية للعاملين بمستشفيات قصر العينى لجهودهم فى مكافحة كورونا

12 - تشكيل 5 فرق بحثية من الكليات العملية بجامعة القاهرة لإيجاد علاج لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وعلى جانب آخر كان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حذر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المزيفة التى تنشرها الحسابات والصفحات الوهمية التى تريد تضليل الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أهمية أن لا تؤخذ أية تصريحات رسمية إلا من موقع الجامعة الرسمى على شبكة الإنترنت أو من الصفحة الرسمية الوحيدة للمكتب الاعلامى على فيسبوك، مؤكدًا أنه جار تعقب الصفحات الوهمية التى تنتحل اسم الجامعة وتروج للإشاعات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من أذاع أخبارًا، أو بيانات كاذبة، عن الجامعة.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، كان قد أصدر قرارًا تنفيذيًا منذ فترة للتحذير وتحويل كل من يثير الشائعات إلى التحقيق؛ وبالفعل تم تحويل عدد من المخالفين الى التحقيق.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعا علماء الجامعة وذوى الاختصاص لسرعة الإفادة بشأن ما تم من محاولات لإيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد، والانضمام للفريق البحثي المشكل بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الصلاة العلمية واجبة الاستمرار حتى اكتشاف العلاج، مضيفًا أن الدعاء المتواصل إلى الله لن يرتفع إليه سبحانه بدون عمل صالح يرفعه، مستشهدًا بالآية الكريمة من سورة فاطر: "إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ".

وأوضح الدكتور محمد الخشت، فى منشوره على فيسبوك، أن الاكتشاف العلمي على رأس الأعمال الصالحة، بل أوجبها الآن، متسائلًا: من منكم أقرب إلى الله الآن، مشيرًا إلى أن الإجابة في المعمل وليست فى مكان آخر، وأن علينا تعميم المسؤولية العلمية المجتمعية أمام الرأي العام عوضًا عن الانشغال بتوافه التواصل الاجتماعى.