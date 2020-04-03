شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: تلقينا 16 جهاز تنفس من متبرعين.. ونجهز 3 مستشفيات أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأجهزة التنفيذية تقوم بالاستعداد الكامل والمسبق لمواجهة والحد من انتشار الفيروس، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تقوم الإسكندرية حاليا بإعداد وتجهيز 3 مستفيات أخرى كإجراء احترازى وتجيزها بالمعدات والأجهزة الطبية المطلوبة والمستلزمات الطبية الأزمة.

وأشار اللواء محمد الشريف إلى أن المحافظة قد تلقت نحو 16 جهاز تنفس صناعى، مقدمة من رجال أعمال الإسكندرية الذين سارعو بالمشاركة فى تلك الأزمة، مشيرا إلى أنه يتم توزيع تلك الأجهزة على المستشفيات التى بها احتياج أو نقص لسد العجز بها.

وأشاد محافظ الإسكندرية بالدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية ووزارة الصحة المصرية فى السيطرة على الفيروس، حيث تعد مصر من أفضل الدول فى معدلات الشفاء ونسب الإصابة به، وذلك بفضل مجهودات الدولة ووزارة الصحة والاستعداد والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن، وحملات التوعية التى أطلقتها جميع أجهزة الدولة للتوعية بطرق الوقاية من هذا الفيروس.

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كما أشاد محافظ الإسكندرية بدور المجتمع المدنى فى المشاركة فى الإجراءات الاحترازية، حيث تم توفير جهاز "كابينة" للتحليل بمستشفى العزل بالعجمى، و تقدر بقيمة نحو 300 ألف جنيه.

وحول مواجهة نقص المستلزمات الطبية، قال محافظ الإسكندرية، إنه بالتنسيق مع مديرية الصحة ونقابة الأطباء والصيادلة تم التغلب على مشكلة نقص الكحول ويتم توفيرة حاليا بالصيدليات، كما تتوافر الكمامات بسعر 6 جنيهات، كما تتوافر لدينا المواد المطهرة، حيث يتم رش وتطهير الشوارع كلها بالتزامن مع وقت الحظر ليلا للتعقيم والتطهير، مؤكدا على انتظام عمل المخابز وتوافر السلع الغذائية بالمحافظة.