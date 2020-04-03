اليوم.. عرض حفلي كارمن سليمان وشرنوبي ومسرحية أين أشباحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

يعرض في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب حفل للمطربة كارمن سليمان ومحمد الشرنوبي، ويتضمن الحفل باقة من أعمال كارمن بعد أن نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة منها"حضن دافئ "، لما تشوفك عيني"، "بصاتك"، "قلبي يدق"، "لازم تغيب"، "من كل مكان"، بالإضافة إلى عدد من أغاني نجوم الزمن الجميل، بينما يقدم محمد الشرنوبي أغاني "حتة من الخيال" وأغنية "تخونوه" للعندليب عبد الحليم حافظ، وأغنية " خايف أقول اللى فقلبى" كلمات أحمد عبد المجيد، وألحان محمد عبد الوهاب، للفنان سيد درويش، وأغنية صبح الصباح للشاعر أيمن بهجت قمر بينما يقدم ديو مع كارمن في نهاية الحفل وذلك ضمن عروض المبادرة الإليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين إيديك.

يعقب الحفل مسرحية أين أشباحي إنتاج طلبة الدفعة الثالثة لقسم التمثيل باستوديو مسرح مركز الإبداع الفني، التابع لصندوق التنمية الثقافية، تصميم محمد مصطفى وضياء شفيق، والإشراف الفني للمخرج خالد جلال.

يدور العرض في إطار استعراضي تتخلله مواقف كوميدية حول مجموعة من أفراد الأمن الذين يعملون في قصر مسكون بالأشباح فيصيبهم الرعب بمجرد اكتشافهم ذلك، حيث يبدأ العرض بثلاثة من حراس الأمن‮ ‬يتسلمون عملهم في‮ ‬أحد القصور القديمة ويقابلون صاحب القصر المريب فيطلب منهم‮ ‬ألا‮ ‬يصدقوا كلام الناس عن الأشباح الموجودة ويحكي‮ ‬لهم عن جدته نازلي‮ ‬التي‮ ‬احترقت في‮ ‬أحد الاحتفالات التي‮ ‬كانت تقام فأدت إلى‮ ‬احتراق المعازيم وكل فرد‮ ‬كان في‮ ‬الاحتفال؛ ويوزع صاحب القصر حراس الأمن الجدد على ‮ ‬أماكن‮ ‬يكون كل منهم مسئولا عن مكانه ليقابلوا الأشباح التي‮ ‬تظهر مرارا في‮ ‬القصر لتكملة احتفالهم الذي‮ ‬حرموا من تكملته من قبل.