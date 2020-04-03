محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ميرا إبراهيم:
أهدى حزب "مستقبل وطن" أغنية جديدة، تحت عنوان "أبطال بلدنا"، للأطباء الذين يبذلون جهودًا مضنية في التصدي لفيروس كورونا ولرجال الشرطة المصرية والقوات المسلحة على ما يقدمونه لوطنهم من تضحيات.
أغنية "أبطال بلدنا" من غناء الفنان محمد عدوية، والفنانة جنات، وتذاع في شكل فيديو كليب على العديد من القنوات المصرية.
تأتي كلمات الأغنية تقديرًا من حزب "مستقبل وطن"، لتفاني جيش مصر الأبيض، والشرطة المصرية فى حماية المصريين، والحفاظ على الصحة العامة، وتقديم كل سبل الوقاية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
كانت هذه تفاصيل خبر "أبطال بلدنا".. أغنية جديدة لدعم الأطباء والشرطة والقوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.