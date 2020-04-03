بالفيديو.. "المتحدة" تطلق سيارات دعم المواطنين والأطباء​ ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالمنعم:

أطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء الخميس وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة، قوافل سيارات تابعة لها في مناطق المهندسين والزمالك، ضمن حملة مؤازرة الشعب المصري ودعم جيش مصر الأبيض من الأطقم الطبية وفرق التمريض، في معركتهم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19).

جابت سيارات الشركة -التي حصلت على التصاريح اللازمة من وزارة الداخلية- شوارع منطقة الزمالك وسوريا في منطقة المهندسين، وبثت مجموعة من الأغاني الوطنية، التي تفاعل معها وتابعها المواطنون من منازلهم.

وفي تصريحات سابقة مساء الخميس، قال وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، إن قرار تطبيق حظر التجوال بشكل كامل خلال الفترة المقبلة أمر وارد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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وأضاف هيكل، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن حظر التجوال الجزئي المفروض حاليًا ليس أمنيًا أو سياسيًا، ولكنه إجراء صحي يهدف الحفاظ على صحة المواطنين، معقبًا "بتمنى منوصلش للحظر الكامل".

وعن اتهام الحكومة بإخفاء الأرقام الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا في مصر رد وزير الدولة للإعلام قائلاً: "اللي عنده حالة يقولنا عليها، هذا الأمر لم يمكن إخفاؤه".