شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية تحميل تطبيق القارئ الذكى وإرسال قراءة عداد الكهرباء بالموبايل فى 11 خطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كيفية تسجيل قراءة عدادات الكهرباء باستخدام كاميرا الهاتف المحمول من خلال التطبيق المجانى "القارئ الذكى لعداد الكهرباء"، الذى أطلقته شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، وذلك جنبا إلى جنب مع عمل الكشافين لضمان إحضار قراءات سليمة 100%.

وفيما يلى خطوات تسجيل القراءات بالتقاط صورة للعداد:-

1- الدخول على Google play وكتابة كلمة shooaa فى خانة البحث.

2- تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء".

3- قم بتثبيت البرنامج ثم اضغط على خانة انشاء حساب جديد.

4-اختار شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

5- سجل البيانات الخاصة بك (رقم الهاتف المحمول / الايميل / الرقم السري).

Advertisements

6-اختار الإدارة التابع لها.

7- ادخل الاسم و رقم المحمول والرقم السري الذى تم تسجيله عند انشاء الحساب و يجب التقاط صورة لفاتورة كهرباء خاصة بالعداد الذى تقوم بتسجيل بياناته وهى خاصية يتم فعلها مرة واحدة عند انشاء الحساب فقط.

8- اضغط على خانة إرسال الطلب بعد التقاط صورة فاتورة الكهرباء.

9-بعد قبول شركة شعاع الطلب تظهر لك شاشة خاصة بإدخال الاسم والرقم السري.

10-سيتم تنبيه المشترك بموعد إرسال القراءة حسب دورة القراءة بكل شركة توزيع كهرباء.

11- يقوم المشترك باختيار خانة التقاط صوره لتصوير العداد ويضغط على كلمة إرسال ليتم إرسالها لشركة شعاع.

كانت شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، دعت جميع المواطنين سوء الذين توجد عدادات الكهرباء الخاصة بهم داخل منازلهم ولا يرغبون فى الاختلاط بموظف شركة شعاع أو بشكل عام، استخدام تطبيق القارئ الذكي لعداد الكهرباء وإرسال صورة العداد للشركة، فى إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية بشكل عام و شركة شعاع بشكل خاص للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت شعاع أنه يمكن تحميل تطبيق القارئ الذكي لعداد الكهرباء من خلال Google play مجانا، ويحتاج التسجيل لأول مرة التقاط صوره لفاتورة كهرباء خاصة بالعداد الذى يتم تسجيل بياناته و إرسالها لشركة شعاع ليتم تاكيد الطلب و اخيرا يظهر على شاشة الهاتف المحمول موعد تسجيل قراءة عداد الكهرباء وفقا لدورة القراءة الشهرية الخاصة بالمشترك.