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وزير الاتصالات: وقت الأزمات تتضافر جهود كافة طاقات الدولة لحماية المواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وقت الأزمات تتضافر الجهود حقا، وهذا ما شهدناه بصدق على كافة الأصعدة سواء من تعاون شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الإتاحة المجانية لبعض خدماتهم أو من تقديم عروض للمواطنين والتعاون مع الحكومة فى اتخاذ الإجراءات الضامنة لسلامة المواطنين.

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وكتب وزير الاتصالات عبر حسابه على انستجرام: "فى وقت الأزمات تتضافر الجهود حقا، وهذا ما شهدناه بصدق على كافة الأصعدة سواء من تعاون شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الإتاحة المجانية لبعض خدماتهم أو من تقديم عروض للمواطنين والتعاون مع الحكومة فى اتخاذ الإجراءات الضامنة لسلامة المواطنين، أو على صعيد تضافر جهود كافة طاقات الدولة لحماية المواطنين والتخفيف عنهم فى مثل هذه الظروف".

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وتابع طلعت: "فمثال على ذلك أننا اتخذنا إجراءات بمكاتب البريد لضمان عدم التكدس أثناء فترة صرف المعاشات وفقا لآليات توزيع المعاشات المحددة من وزارة التضامن الاجتماعى وقمنا بالتنسيق أيضا مع وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة لتوفير ساحات المدارس ومراكز الشباب كمنافذ لصرف المعاشات بجانب مكاتب البريد لتخفيف العبء على المواطنين وبالفعل تفقدت اليوم هذه العملية للاطمئنان على سلامة الإجراءات المتخذة".

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من ناحية أخرى، قام الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخميس الماضى، يرافقه عبده علوان القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بزيارة مركز الخدمات البريدية (الأهرام) لمتابعة انتظام صرف معاشات شهر أبريل وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعى الخاصة بتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع للحد من التكدسات اثناء صرف المعاشات تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة .

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وخلال الزيارة التفقدية أشاد الوزير بالجهود التى يبذلها العاملون بالبريد من أجل انجاز العمل؛ مؤكدا أن تقديم الخدمات بشكل ميسر للمواطنين تأتى على رأس أولويات الحكومة.

 ووجه الدكتور عمرو طلعت نحو بذل أقصى الجهود لتذليل كافة العقبات أمام المواطنين والاستعداد اللازم للمراحل التالية لعملية صرف المعاشات وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعى من أجل تعزيز الثقة التى يحظى بها البريد لدى المواطنين والتى ترسخت عبر سنوات طويلة.

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كما دعا الوزير العاملين إلى الالتزام باتباع التدابير الوقائية التى أعلنتها الهيئة القومية للبريد للحفاظ على سلامتهم وسلامة المواطنين المترددين على مكاتب البريد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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