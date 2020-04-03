شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: نأمل أن تتمكن الشركات من تصنيع المعدات اللازمة لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إدارته تأمل فى أن تستطيع الشركات تلبية احتياجات الأمريكيين من المعدات الطبية اللازمة لمكافحة وباء كورونا، مشيراً فى مؤتمره اليومي حول الوباء إلى أنه أصدر مذكرة تفعيل لقانون الإنتاج الدفاعي لتوريد لوازم أجهزة التنفس الصناعي، والأقنعة الطبية 3M .

وأضاف: "لقد وقعت للتو على تفعيل القانون على الشركة المصنعة لأقنعة الوجه وآمل أن يتمكنوا من القيام بما يفترض أن يفعلوه ".

وقالت شركة 3M ، وهي أكبر صانع لأقنعة الوجه الطبية وبشكل أكثر تحديدا قناع التنفس N95 ، في بيان في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها ضاعفت بالفعل إنتاجها العالمي في يناير ، وتخطط أيضا "لمضاعفة قدرتها مرة أخرى ، إلى 2 مليار على مستوى العالم في خلال الأشهر الـ 12 المقبلة وستبدأ بعض هذه السعة الإضافية في الظهور على الإنترنت في غضون 60-90 يومًا المقبلة ".

في الولايات المتحدة ، قالت 3M إنها تتوقع إنتاج 50 مليون و95 وحدة تنفس شهريًا في يونيو ، بزيادة 40 % عن المستويات الحالية.

وأقر الرئيس التنفيذي للشركة مايك رومان في بيان أن "الواقع هو أن الطلب على N95 أعلى بكثير من قدرة الصناعات على التوصيل. لهذا السبب نواصل استكشاف شراكات وحلول مبتكرة للمساعدة في حماية عمال الرعاية الصحية في هذا الوقت غير العادي ".

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كما تجري شركة الخطوط الجوية الأمريكية تخفيضات متعددة على جدولها لهذا الصيف والشتاء القادمين وهي علامة أخرى من صناعة الطيران على أنها تتوقع انهيارا في ظل فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن التخفيضات تشمل تعليق الخطط لإضافات الخدمة الجديدة حتى عام 2021 ، وتعليق حوالي 60٪ إذا كانت قدرتها الدولية هذا الصيف.

أشارت التوقعات من مجموعات الصناعة إلى أن الانخفاض في الطلب على السفر الجوي سوف يمتد على الأرجح إلى العام المقبل.

وفي نفس السياق أعلن الرئيس ترامب عن مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية لدور التمريض لمكافحة فيروسات التاجية بالإضافة إلى التوجيهات السابقة من الإدارة التي أمرت دور التمريض بعدم السماح للزوار غير الضروريين طبياً.

وقال ترامب إن الإدارة ستوصي "جميع مرافق دار التمريض بتعيين نفس الموظفين لرعاية نفس المجموعة من السكان باستمرار" للمساعدة في منع انتشار COVID-19.