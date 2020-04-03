شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: نواجه المتلاعبين بكل حسم.. والقانون لا يوجد به تسعيرة جبرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء راضى عبد المعطى، رئيس حماية المستهلك، إن الجهاز متوسع فى جميع أنحاء الجمهورية، ويراقب حركة السلع بشكل دقيق، مشدداً على أن توجيهات رئيس الحكومة، تتمثل فى الضرب بيد من حديد على كافة المتلاعبين فى اسعار السلع.

وأضاف "عبد المعطى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجهاز ضبط العديد من المتلاعبين وطبق عليهم القانون بكل صرامة، لافتاً إلى أن تطبيق القانون يحتاج إلى وعى مجتمعى، وتابع:"على المستغلين أن يتحلوا بالوازع الوطنى".

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وتعليقاً على مقترح "فرض تسعيرة جبرية"، قال "عبد المعطى"،:" يحكمنا فى ذلك اقتصاديات السوق من ناحية العرض والطلب والقانون الحالى لا يوجد به شئ ينص على التسعيرة الجبرية"، مشدداً على تكاتف كافة الأجهزة المعنية فى ضبط الأسواق المصرية وتطبيق القانون على كافة المخالفين.

وكان قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يستقبل الشكاوى والبلاغات على مدار الـ24 ساعة، وبدوره، يرسلها لفريق العمل المنتشر في أنحاء الجمهورية، والذي ينتقل فور تلقيه البلاغ للعمل عليه أو اتخاذ الإجراءات القانونية في حال رصدت أية ممارسات سلبية، موضحا: "القانون هو الفيصل، وبه عقوبات رادعة وتصل إلى غرامات 2 مليون جنيه والحبس".