شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم التموين: لدينا مخزون استراتيجى من السلع الأساسية يكفى 4 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن الوزارة تعمل على عدة اتجاهات أولها توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية والأساسية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل أيضا على الاستعداد لشهر رمضان المبارك الذى سيحل خلال أسابيع قليلة .

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، إنه تم بالفعل توفير احتياطي استرايجى آمن من السلع الأساسية من البقوليات والشاي والسمنة والأرز والزيت وغيرها من السلع الأساسية لمدة 4 شهور .

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ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إلى أن بعض السلع تصل إلى 6 شهور مثل اللحوم والدواجن المجمدة والطازجة و السكر، لافتا إلى أننا مقبلين على موسم توريط القمح الجديد 2020 وهذا سيرفع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح بجانب توريد البنجر وهو ما سيزيد من حصيلة البنجر في مصر خلال الفترة المقبلة.

وفى وقت سابق قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، إن البعض فهمت قرارات الحكومة الخاصة بحظر التجول من الساعة 7 مساء حتى السادسة صباحا خطأ، حيث توقعوا أن الحظر الذى اتخذته الدولة يسرى على السلع الغذائية وهذا أمر ليس له أي أساس من الصحة، مشيرا إلى أنه بعض قرارات الحكومة بحظر التجول وجدنا المزارعين والتجار يتكالبون على السلع بشكل كبير والبعض منهم يتوقع أن حظر التجول يشمله، ولن يستطع البيع وأن حظر التجول يشمل السوبر ماركتات خاصة يومى الجمعة والسبت وهذا أمر غير صحيح.

وأضاف مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، أن كل من يقدم سلعة تؤكل لا يطبق عليه الحظر سواء كان نقل أو توزيع أو تخزين أو إنتاج بجانب السلع في الجمارك والفحص.

وأوضح مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، أن عمليات نقل وتخزين وبيع السلع مسموح بها خلال 24 ساعة طول أيام الأسبوع، لافتا إلى أن السلع الغذائية متوفرة ولا حاجة إلى التزاحم في الأسواق، والسوبر ماركتات تعمل 24 ساعة خلال فترات الحظر.