شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع طائرة مصر للطيران من واشنطن على متنها 290 مصريًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقلعت طائرة مصر للطيران، من مطار واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، في طريقها إلى مطار مرسي علم الدولي، وعلي متنها حوالي 290 مصريا من العالقين بأمريكا الراغبين في العودة إلى مصر، نتيجة تفشي فيروس كورونا و تعليق الرحلات الجوية حتي 15 أبريل المقبل كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

ومن المقرر أن تصل رحلة مصر للطيران، فجر الجمعة، إلي مطار مرسي علم الدولي بدلا من مطار القاهرة الدولي، وسيتم إنهاء إجراءات وصول المصريين هناك وإقامة إجراءات الحجر الصحي لهم لمدة 14 يومًا .

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وأكدت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني، أنه في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق بين كل الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج ووضعهم تحت الحجر الصحي كإجراء احترازي، تقرر تحويل رحلة واشنطن للهبوط بمطار مرسي علم وإجراء الكشف الطبي والتحاليل الفوري فور الهبوط، ثم إنهاء إجراءات وصول الركاب ووضعهم داخل إجراءات الحجر الصحي مثل ركاب رحلتين لندن وفرنسا .

وأشارت المصادر انه تم التنسيق بين كل السلطات بمطار مرسي علم والجهات المشاركة لاستقبال الركاب فجر غدا الجمعة ، والإشراف علي انهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار تحت الإشراف الأمني الي أماكن إقامتهم لمدة 14 يوما هناك .