شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لا وقت للجدل السياسى وهناك مصاعب اقتصادية بسبب تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوات المسلحة الأمريكية بمساعدة الإدارة الفيدرالية تقوم بكثير من الإجراءات التي تساعد في حل مشكلة فيروس كورونا في البلاد، منوها بإمكانية إرسال المزيد من الأسرة وبناء المستشفيات الميدانية في بعض الولايات.
وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفى لخلية الأزمة، على الحزبين الديمقراطي والجمهوري عدم الاستغلال السياسي لأزمة كورونا، متابعا: ليس هناك أى وقت للجدل السياسي والبعض يستغل المشكلة ولا أعتقد أن هناك وقتا لاجراء تحقيق في الكونجرس والجميع يعرف أننا نركز على المواطنين الأمريكيين ومساعدة الناس في عدد من الدول.
واعترف ترامب بوجود أزمة اقتصادية على خلفية تفشى كورونا، قائلا: "هناك مصاعب اقتصادية في الأسابيع الأخيرة بسبب تفشي كورونا".
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