شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: مفيش كورنيش من بكرة.. وسنتعامل مع أى تجمعات بحسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة، لن يكون هناك أى تجمعات على كورنيش الإسكندرية والسير عليه سيكون فرادا، وتابع:" مفيش بكرة كورنيش ..سنتعامل مع أى تجمعات بكل صرامة وحسم .. والشرطة ستكون متواجدة لتطبيق ذلك".

وناشد "الشريف"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أهالى الإسكندرية والمترددين عليها من باقى المحافظات قائلاً:"سنطبع كافة القواعد المتبعة فى منع أية تجمعات".

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