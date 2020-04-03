شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: مفيش كورنيش من بكرة.. وسنتعامل مع أى تجمعات بحسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة، لن يكون هناك أى تجمعات على كورنيش الإسكندرية والسير عليه سيكون فرادا، وتابع:" مفيش بكرة كورنيش ..سنتعامل مع أى تجمعات بكل صرامة وحسم .. والشرطة ستكون متواجدة لتطبيق ذلك".
وناشد "الشريف"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أهالى الإسكندرية والمترددين عليها من باقى المحافظات قائلاً:"سنطبع كافة القواعد المتبعة فى منع أية تجمعات".
وشن حي العجمي غرب الإسكندرية ، حملات يومية لمتابعة غلق الشواطئ ، والتأكد من عدم وجود تجمعات بها ، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محافظ الإسكندرية وتوجيهات المستشار السيد موسى رئيس حى العجمى و اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وسكرتير عام الحي
وقد قام حي العجمي بمتابعة تنفيذ قرار غلق الشواطئ أمام الرواد في اطار منع تجمعات المواطنين للحد من انتشار عدوى فيروس كرونا المستجد
وقد قامت ايضا الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالاسكندرية، بتنفيذ قرار غلق شواطئ الإسكندرية نحو 61 شاطئا أمام الزائرين، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ضمن الإجراءات الإحترازية و الوقائية لمواجهه فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الإسكندرية: مفيش كورنيش من بكرة.. وسنتعامل مع أى تجمعات بحسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.