أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تلزم الدعاة بالحضور لمساجدهم مبكرا لمنع إقامة الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. الأوقاف تلزم الدعاة بالحضور لمساجدهم مبكرا لمنع إقامة الجمعة والاكتفاء بالأذان الرعاية الصحية تواصل تطبيق الكشف عن بعد عن كورونا بين متلقى التأمين الصحي الشامل الأرصاد: غدا ارتفاع بحرارة الجو فى أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 29 درجة الصحة العالمية: شرق المتوسط سجل 58 ألفا و186 حالة إصابة بفيروس كورونا القومى للمرأة يعلن تلقى شكاوى العاملات المتضررات بسبب كورونا على الخط الساخن 15115 غرفة عمليات التموين: انتظام صرف السلع المدعمة لليوم الثانى Advertisements التضامن: انتظام صرف معاشات إبريل لليوم الثانى لمن يتقاضون ألف جنيه فأقل التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا النقل تعلن تشغيل 5 قطارات إضافية بالوجهين القبلى والبحرى لمنع التكدس والزحام "المؤشر العالمى للفتوى" يحذر من انتشار خرافات باسم الدين عبر مواقع التواصل السياحة: تعقيم الفنادق الثابتة والعائمة والقرية النوبية بمحافظتى الأقصر وأسوان ميناء الإسكندرية: استمرار العمل على مدار 24 ساعة مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا

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