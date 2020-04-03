شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4200 كمامة و60 زجاجة كحول مجهولة المصدر في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن حملات تفتيشية مكبرة نفذتها اليوم أجهزة المحافظة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن المستلزمات الطبية لمجابهة أي تداعيات تستجد لحماية المواطنين، وتأمين احتياجاتهم الأساسية اليومية، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي اتّخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد»، لافتًا إلى أن الحملات تمكنت من ضبط 147 مخالفة تموينية، و4200 كمامة، و60 زجاجة كحول مجهولة المصدر.

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وأوضح المحافظ- في بيان الخميس- أن الحملات التي نفذها جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع أجهزة الرقابة التموينية، ومباحث التموين، والتفتيش الصيدلي، والتي استهدفت ضبط أسعار السلع وحماية المواطنين من المغالاة، ضبطت أحد محال بيع المستلزمات الطبية بداخله سلع مجهولة المصدر، حيث تم ضبط ٢٠٠ عبوه كريم، و٩٠٠ كيس مواد قاتله للحشرات، و٥٠٠ كانيولا، و٨٠ مرهم كريم للجلد، و٩٠ علبة لاصق طبي، و٢٥ جهاز ترمومتر رقمي، كما تحرر محضر حيازة سلع مجهولة المصدر لمخزن مستلزمات طبية به ٤٢٠٠ كمامة، و٦٠ زجاجة كحول، وتحرير 15 محضر مخالفة عدم إعلان عن الأسعار.

وقال محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة على سوق الجملة بمدينة سوهاج، وكذلك أسواق التجزئة بالمحافظة، وتبين أن هناك معروض بكميات مناسبة ألا أن أسعارها شهدت ارتفاع طفيفا في مختلف السلع ما عدا البطاطس والبصل، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماع مع كبار تجار الجملة والتجزئة، وتم شرح مستجدات الأحداث وما طرأ من تغير في أسعار السلع الواردة، وتعهد كبار التجار بالالتزام بهامش ربح صغير إلى أقصى درجة في هذه الأيام لمراعاة ظروف المواطنين في هذه الفترة.

وأضاف إبراهيم، بأنه تم تكليف 5 لجان تموينية للمرور على أسواق التجزئة بالمحافظة، وتحرر 56 محضر متنوع بالإدارات الفرعية، إلى جانب تحرير 76 محضر متنوع للمخابز ومحال البقالة التموينية، لافتًا إلى أنه تم التنسيق بين المديرية، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لمتابعة أسواق الجملة بمراكز المحافظة في المراغة، والمنشاة، وجرجا خلال الأيام المقبلة، منوها بأنه جاري توفير كميات من اللحوم والدواجن المجمدة بمقار الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمحافظة.