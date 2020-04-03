شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: استمرار توزيع شرائح التابلت الجمعة والسبت بـ8 مدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد هاني جمال الدين غنيم محافظ بني سويف، استمرار توزيع شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي خلال الجمعة السبت، داخل ٨ مدارس تم تخصيصها لهذا الغرض، وذلك بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرا، بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والشركة المصرية للاتصالات، للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك في اطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية له، أن اجمالي عدد الطلاب المقيدة بالصف الأول الثانوي يبلغ 14 ألف و56 طالبا وطالبة، وأن ذلك يأتي استعدادا للامتحان التجريبي«الإليكتروني» المزمع عقده اعتباراً من 5 أبريل الجاري.

والمدارس التي تم تخصيصها هي الشهيد غريب عبدالتواب بالواسطى، الشهيد أحمد محمد كامل بناصر، والشهيد هشام طعمة ببني سويف، محمد مبروك خطاب شرق النيل، واهناسا الثانوية بنات، وفاطمة الزهراء بنات ببا، وعبدالحميد عبدالحفيظ بسمسطا،والشهيد عصام سالم بنات بالفشن.

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وأكد محافظ بني سويف على ضرورة إتباع الإرشادات والإجراءات الإحترازية والوقائية للطلاب وأولياء الأمور وتوفير مقاعد انتظار كافية بالمدارس والحفاظ على ترك مسافات متباعدة بينهم حفاظاً على عدم التكدس والإختلاط، مطالبا بأهمية توعية الطلاب بالالتزام بهذه الاجراءات الوقائية، ومشددا على المتابعة المستمرة لهذه المقرات حتى يتم الانتهاء من أعمال التسليم.

وأثنى محافظ بنى سويف على الجهود غير العادية التي تبذلها الشركة المصرية للاتصالات من خلال التعاون مع المحافظة والجهات المعنية في تسليم الطلاب شرائح التابلت خاصة، وأن موعد الامتحانات لم يتبق عليه سوى أيام قليلة، حيث يتم الالتزام بالاجراءات الوقائية لسلامة الطلاب والموظفين سواء من الشركة أو التربية والتعليم، مؤكدا على أن هذه الفترة تشهد تكاملا وتعاونا غير مسبوق لانجاح الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا، وأن ما تبذله الشركة المصرية للاتصالات يعد جهدا يستحق الاشادة بجانب جهود التربية والتعليم.

وأوضح المهندس أحمد عباس رئيس قطاع شمال الصعيد أن الشركة المصرية للاتصالات قامت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى في الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك تفاديًا لتكدس الطلاب وأولياء الأمور في فروع ومراكز مبيعات الشركة حرصا على سلامتهم في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أولياء الأمور يمكنهم الحصول على الشريحة الخاصة بالتابلت المدرسي بسهولة من خلال فرق العمل التابعة للمصرية للاتصالات والمتواجدين في المدارس أو الإدارات التعليمية المختلفة التي حددتها المحافظات من خلال الإدارات التعليمية، حيث يتم تنظيم عمليات التسليم بشكل آمن خاصة في ظل الاجراءات الاحتراية الحالية.

ومن جانبه أشار المهندس رضا عدلي مينا مدير عام منطقة تليفونات بنى سويف أنه يتم فقط بالمدراس الثمانية توزيع الشرائح يومي الجمعة والسبت في استجابة لتوجيهات محافظ بني سويف، وفي اطار خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا من خلال العديد من الاجراءات منها منع التجمعات والزحام، مشيرا إلى أن عدد الشرائح المستهدف توزيعها 14056، تم توزيع 13597 بنسبة 96.73% والمتبقى 459 شريحة، مناشدا أولياء الأمور والطلاب بالتوجه للمدارس المعلن عنها لاستلام الشرائح في هذين اليومين، التي تم استمرار التوزيع فيهما كمجهود اضافي من العاملين بالشركة.

وأضافت سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم أنه طبقا لخطة المديرية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، التي اعتمدها محافظ بني سويف، والذي وجه بتذليل كل العقبات التي قد تواجه تنفيذها، فقد بدأت أعمال توزيع شرائح التابلت منذ الاثنين الماضي لطلاب الصف الأول الثانوى وتوافد اولياء الأمور للحصول على الشرائح، حيث تم التأكيد ومراعاة اتباع الارشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحمى العاملين وأولياء الأمور ومنع التكدس والازدحام حفاظا على صحة المواطنين.