شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 4 رسائل عاجلة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو لمحاربة شائعات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو- ألكسو- إيسيسكو)، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، 4 رسائل عاجلة لمواجهة الشائعات المنتشره حول فيروس كورون المستجد، وفيما يلى يرصد" الخليج 365" رسائل اللجنة الوطنية :

1- تتضمن الرسالة الأولى على ضرورة مواجهة الوباء العالمى لمرض (كوفيد – 19)، وضرورة اتباع طرق الوقاية الموصى بها، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة مواجهة تفشى المعلومات الخاطئة وعدم نشرها فى المجتمع.

2- حثت الرسالة الثانية على عدم نشر الفزع فى المجتمع، محذرةً من الرسائل الصوتية مجهولة المصدر، التى تتسبب في إثارة الخوف والقلق داخل الناس.

3 - الرسالة الثالثة قالت أن الإشاعات تشكل خطورة وعبء على إمكانيات الدولة في إدارة الأزمات، وطالبت بضرورة التحقق دائما من مصادر المعلومات ونشر المعلومات بحكمة ودقة.

4- طالبت الرسالة الرابعة بوقف التمييز والعنصرية خاصة أن فيروس كورونا المستجد (19-COVID) لا يفرق بين جنس أو عِرق، وانتشر فى العديد من دول العالم، وأصاب آلاف من البشر، بجانب تسببه في العديد من الوفيات.

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وتأتى تلك الرسائل بالتعاون بين اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم بالقاهرة ومنظمة الصحة العالمية ومركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة.

وعلى جانب آخر ، كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو)، أعلن عن إطلاق جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء لعام 2020، وتبلغ قيمتها 50000 دولار أمريكى، على أن تقوم لجنة تحكيم دولية مستقلة من خمسة خبراء بتقييم الترشيحات على أساس إمكانات المشروع للتأثير والابتكار والاستدامة.

وحددت اليونسكو شروط الترشح للجائزة والتي تضمنت أنه يجب أن تستوفى الترشيحات المعايير التى تحددها الجائزة ومنها النهوض بتعليم الفتيات والنساء وتشغيلها لمدة عامين على الأقل، و إظهار إمكانية أن تكون قابلة للتكرار وقابلة للتطوير، و أن تساهم في واحد أو أكثر من المجالات ذات الأولوية للجائزة وان يكون لدى المشروع القدرة على التأثير والابتكار والاستدامة.