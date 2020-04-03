قطع عرضي بشارع البحر الأعظم في الجيزة لنقل مرافق المترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء قطع عرضي لشارع البحر الأعظم في تقاطعه مع شارع المحطة لمدة 3 أيام؛ لتنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية للخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق (مياه الشرب). وتبدأ الأعمال من اليوم الجمعة من السابعة مساء وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي طوال فترة الأعمال. ووجه محافظ الجيزة رئيس مدينة الجيزة ورئيس حي جنوب بمتابعة ميدانية للأعمال والتأكد من الانتهاء منها خلال الفترة المحددة

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