محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت قوات الشرطة من ضباط سائقين حال سيرهما بطريق القاهرة السويس أثناء موعد تطبيق الحظر. ولاحظت دورية أمنية السائقين أثناء إلقائهما مخلفات إنشائية محملة على سيارتي نقل على جانب الطريق. وتبين بالفحص عدم حملهما رخصتى القيادة والتسيير أو بطاقات تحقيق الشخصية). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط سائقين أثناء إلقائهما مخلفات إنشائية بالطريق "وقت الحظر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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