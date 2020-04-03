العيون الساهرة وقت الحظر.. إنقاذ سيدة رفضت مستشفى استقبالها ومساعدة مُسنة مريضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

فى لفته إنسانية، قدمت أجهزة وزارة الداخلية، المساعدة لأسرة مسنة بمنطقة قصر النيل بوسط العاصمة، وإنقاذ سيدة رفضت مستشفى استقبالها أثناء وقت حظر التجوال.

تلقت إحدى الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم بولاق أبو العلا بلاغا من شخص وزوجته برفض أحد مستشفيات الولادة استقبال السيدة وهى فى حالة وضع؛ لعدم وجود طبيب تخدير بالمستشفى خلال فترة الحظر، وطلبا مساعدتهما.

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على الفور تم التنسيق لتوفير سيارة إسعاف ونقلهما صحبة قوة من الشرطة إلى مستشفى القصر العينى اتخاذ اللازم، وقدما الشكر للشرطة على الجهد المبذول لمساعدتهما.

كما تلقت غرفة عمليات شرطة نجدة القاهرة بلاغاً خلال فترة الحظر من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم قصر النيل التمس فيه مساعدة والديه (مُسنين) مقيمان بدائرة قسم روض الفرج، وذلك عقب سقوط والدته على الأرض وعدم قدرتها على الحركة أو تمكن والده من مساعدتها نظراً لحالته الصحية.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت من فتح باب الشقة بحضور المُبلغ، ونقل السيدة إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف.