المباحث تكشف حيلة نصاب للاستيلاء على أموال راغبي التعيين في البنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن ضباط البحث الجنائي من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى التعيين فى الوظائف الحكومية، والاستيلاء من أحدهم على مبلغ 350 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 600 ألف جنيه مقابل تعيين 4 من أقاربه بأحد البنوك.

وادعى المتهم نفوذه وعلاقاته الوطيدة بمسئولى البنك المشار إليه، وطلب إرسال تلك المبالغ عن طريق حوالات بريدية باسمه، إلا أنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

كما تبين وجود العديد من الحوالات البريدية باسم المتهم بلغت قيمتها نحو مليون جنيه. وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.

