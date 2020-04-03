ضبط عاطل انتحل صفة قبطان للنصب على المواطنين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لاتهامه بإنشاء كيان وهمي شركة للخدمات البحرية وتموين السفن، بمنطقة ميناء البصل محافظة الإسكندرية

وتبين أن المتهم يتخذ الشركة مقراً لاستقطاب ضحاياه الراغبين فى الحصول على فرصة عمل بوظائف حكومية، وانتحال صفة قبطان بحرى، زاعماً لضحاياه علاقاته ببعض المسئولين وقدرته على تعيينهم بوظائف مختلفة بإحدى الجهات الحكومية.

المتهم تمكنن من الاحتيال على بعض الأشخاص، والاستيلاء منهم على مبلغ 50 ألف جنيه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق