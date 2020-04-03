محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة جهودها تنسيقا مع مسؤولي الأحياء؛ للتأكد من التزام أصحاب المقاهي بقرار الغلق الصادر من مجلس الوزراء، والتصدي لمحاولات الخروج على القانون بمختلف صورها. حي الهرم شهد النشاط الأكبر للحملات، وتم مصادرة محتويات إحدى المقاهي بمنطقة فيصل لمخالفته قرار الغلق، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال مالكها. وتصدى رجال المرافق إلى أعمال بناء عقار مخالف بشارع اللبيني فيصل، وتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات بشارع كعابيش. وبالانتقال إلى جنوب الماحفظة، أخلى مسؤولو مركز الحوامدية منطقة "سوق الخميس" من البائعين؛ لمنع التكدس والازدحام؛ حفاظا علي سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا".

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كانت هذه تفاصيل خبر مرافق الجيزة.. إخلاء "سوق الخميس" ومصادرة محتويات مقهى تحدى الغلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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