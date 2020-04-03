بالرابط والخطوات.. كيفية حصول العمالة الغير منتظمة على إعانة من الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:



أعلن الأزهر الشريف، فتح باب التسجيل لتقديم إعانة لصالح العمالة الغير منتظمة، المتأثرة من فيروس كورونا، من بيت الزكاة والصدقات، على البوابة الإلكترونية للمشيخة.

وتبرع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمبلغ خمسة ملايين جنيه لحساب صندوق تحيا مصر، للمساهمة فى دعم جهود مكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد فى مصر "كوفيد 19".

وينشر الخليج 365 رابط وخطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على إعانة من الأزهر الشريف، وهي كالتالي:



الدخول على رابط بوابة الأزهر المخصص للتسجيل في استمارة إعانة بيت الزكاة والصدقات المصرى للعمالة اليومية المتأثرة بالظروف الحالية .. الدخول على رابط بوابة الأزهر المخصص للتسجيل في استمارة إعانة بيت الزكاة والصدقات المصرى للعمالة اليومية المتأثرة بالظروف الحالية .. اضغط هنا

1 ـ كتابة الإسم الأول

2ـ كتابة اسم الوالد ثلاثي

3 ـ كتابة الرقم القومي

4 ـ كتابة رقم الهاتف المحمول

5 ـ اختيار النوع (ذكر – أنثي)

6 ـ اختيار المحافظة

7 ـ كتابة العنوان

8 ـ اختيار عدد الأفراد التي يعولها طالب الإعانة

9 ـ اختيار الحالة الاجتماعية ( متزوج – أعزب – مطلقة – أرملة)

10 ـ كتابة اسم المهنة

11 ـ كتابة جهة العمل الحالية

12 ـ كتابة متوسط دخل الأسرة الشهري

13 ـ كتابة بيانات الأفراد التى يعولها طالب الإعانة

14 ـ إرفاق صورة ظهر بطاقة الرقم القومي

15 ـ الضغط على علامة صح " أقر بأن البيانات صحيحة، وأتحمل مسؤوليها قانونًيا، وأتعهد بتقديم المستندات المطلوبة متى طُلب مني ذلك، ويرجي العلم أن التسجيل مرة واحدة ولا يمكن تعديل البيانات .​