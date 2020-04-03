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شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات الحظر.. بدء تطوير مزلقان ترام «سيدي جابر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، مساء الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة مزلقان ترام «سيدي جابر المحطة» شرق المدينة.
وقال المهندس على صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام بالإسكندرية، إن أعمال تطوير المزلقان تشمل تغيير القضبان و«الفلنكات» في الاتجاهين وإعادة الرصف بالتنسيق مع مديرية الطرق.بما يساهم في زيادة سرعة الترام وتقليل الضوضاء الناتجة عنها.
وأشار صقر، إلى أن معدات الهيئة بدأت في أعمال رفع كفاءة المزلقان تزامنا مع بدء حظر التجول لضمان عدم تعطيل حركة الترام، متوقعا الانتهاء من أعمال التطوير السبت المقبل.
من جانبه، وجه المهندس محمد زكريا، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالإسكندرية، بإنهاء أعمال تطوير المزلقان بالكفاءة والسرعة المطلوبة، لعدم التأثير على خطوط سير الترام والسيولة المرورية.
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