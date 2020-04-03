شكرا لقرائتكم خبر عن بعد واقعة نقل جثة متوفى كورونا بسيارة ربع نقل.. تحويل مدير مستشفي المبرة ببورسعيد للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ببورسعيد فيديو ملتقط أمام باب مشرحة مستشفي المبرة التابع للتأمين الصحي ببورسعيد لمجموعة أشخاص يرتدون مرايل تعقيم يقفون في صندوق سيارة ربع نقل ويقومون بالتقاط جثة داخل كيس ووضعها علي السيارة لنقلها الجبانة لدفنها.

وفي تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، قال د.عادل تعيلب مدير هيئة الرعاية الطبية ببورسعيد، إحدى هيئات التأمين الصحي، إن الفيديو المتداول صحيح، وهو لمتوفي بسبب فيروس الكورونا كان معزولا بمستشفي المبرة منذ يومين وجري تغسيله وتكفينه مع أخذ كل الإجراءات الوقائية ووضعت الجثة في الكيس العازل.

Advertisements

وأوضح تعيلب: «مسؤولية نقل الجثة من مشرحة المستشفي إلى المقابر تعود لأهل المتوفى وهم من قاموا بإحضار السيارة الربع نقل ومن قام بحمل الجثة الموضوعة في كيس العزل هم طاقم الإدارة الوقائية ومندوب مكافحة العدوي بالمستشفى».

واختتم تعيلب تصريحاته بقوله إنه أحال د. حسين بدران مدير مستشفي المبرة للتحقيق لعدم تواجده أثناء تسليم جثة المتوفي لذويه.





لينك الفديو نقل جثة متوفي بالكورونا