شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة بورسعيد تكشف ملابسات نقل جثة متوفى بكورونا في سيارة «ربع نقل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محافظة بورسعيد بيانا رسميا أرسلته إلى الصحفيين ومندوبي وسائل الإعلام حول ملابسات فيديو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي لعملية نقل جثة متوفى بفيروس كورونا من مشرحة مستشفى المبرة على سيارة ربع نقل.

وجاء نص البيان:

«تتقدم محافظة بورسعيد بخالص العزاء لأسرة المتوفى إبراهيم حسن محمد العتر داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ وصل المواطن إبراهيم حسن محمد العتر إلى مستشفي المبرة والذي يبلغ من العمر 64 عام للاشتباه بفيرس كورونا وتم أخذ العينات اللازمة وظهرت نتيجة التحليل إيجابية الحالة يوم ٢٠٢٠/٤/١ إلا أنه توفي إلى رحمه الله عصر الأربعاء ٢٠٢٠/٤/١.

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وقامت إدارة المستشفى والطب الوقائي باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية المتبعة بدفن مثل هذه الحالة طبقا لتعليمات وزارة الصحة، وتم إخطار أهله وقاموا بالتواصل بجمعية دفن الموتي الذي قوبل طلبهم بالرفض من قبل الجمعية، لأن المتوفى له شروط خاصة عند النقل والدفن إلا أنهم قاموا بالتواصل بأحد أعضاء مجلس النواب بمحافظة بورسعيد لتوفير عربة دفن للموتي، وقد قام النائب بدفع عربة ربع نقل لنقل الجثمان.

وقامت محافظة بورسعيد بالتنسيق مع وزارة الصحة بتجهيز عربة مجهزة بدفن الموتي خاصة بحالات فيرس الكورونا والاتصال برقم التليفون 0663254111 وكذلك تم التنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي بتخصيص عربة أخرى لدفن الموتى لحالات الكورونا بجمعية دفن الموتى.

وتؤكد محافظة بورسعيد أنها سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية ضد جمعية دفن الموتي وأي جهة يثبت تقصيرها.

وتهيب محافظة بورسعيد بجميع المواطنين الترابط والتماسك وإعلاء المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبارات أخرى في مثل هذه الظروف الاستثنائية للخروج من هذا الأمر بأقل الخسائر.

ولتجنب حدوث هذه المواقف يهيب محافظ بورسعيد بجميع المواطنين في حالة حدوث أي حالة مشابهة الاتصال بغرفة عمليات المحافظة على الأرقام التالية:

3222997- 3222945».