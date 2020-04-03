شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: نجاح الحكومات يتوقف على الاتصال المباشر مع المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن المناخ الإعلامي شهد متغييرات كثيرة خلال السنوات العشر الماضية ومن لا يستوعب ذلك الأمر لا يدرك حجم التغيير في العالم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأدوات الإعلامية تغييرت وأن الحكومات لن تنجح سوى بالإتصال المباشر مع المواطنين، الأمر الذي يجعل المواطنين على واعي بما تقوم به الحكومة.

وتابع أسامة هيكل أن الحكومة وضعت منهج لإدارة الأزمة مثلما حدث في السيول الأخيرة التي شهدتها المحافظات، حيث تم توفير معلومة عن وجود سيول متوقعة تم منح المدارس عطلة دراسية.