شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يأمر الشركات الأمريكية بتصنيع أجهزة تنفس لإنقاذ مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا للشركات الأمريكية بتصنيع أجهزة تنفس لإنقاذ مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، جاء ذلك بحسب ما نقلته العربية فى خبر عاجل.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنهم يحتاجون 30 يوما، لتقليل معدل وسرعة انتشار فيروس كورونا وجعله أبطأ، موجها عدد من النصائح للمواطنين الأمريكين عبر فيديو نشره عبر حسابه الرسمى بتويتر.

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ونشر ترامب فيديو عبر حسابه الرسمى بتويتر، وطالب فيه الأمريكيين، الالتزام بالمسافة الآمنة والتباعد الاجتماعى، وعدم التواجد فى التجمعات، وتجنب السفر، وغسل اليدين باستمرار، والعمل من المنزل، وتطهير الأسطح باستمرار، والعزل الذاتى عندى الشعور بالمرض، وعلق ترامب على الفيديو "30 يوم لتقليل معدل وسرعة الانتشار".

وفى سياق آخر كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد هاجم تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ الأمريكى بضراوة، ووصفه بـ"الباكى"، وأوضح وجود رجل عسكرى مسئول عن توزيع البضائع والسلع فى نيويورك، مؤكدا أن نيويورك حصلت على بضائع وسلع واهتمام أكثر بكثير من أى ولاية أخرى.

وقال ترامب فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"من فضلكم، ليشرح أحدكم، لتشاك شومر "الباكى"، أنه لدينا رجل عسكري مسؤول عن توزيع البضائع، أدميرال موهوب للغاية، بل في الواقع، لقد حصلت نيويورك على أكثر بكثير من أي ولاية أخرى، بما في ذلك المستشفيات وسفينة تم تحويلها لمستشفى، ولكن بغض النظر عن أي شيء، فهو دائما ما يشكو ويتذمر".

وتابع ترامب :"لا يهم إذا كنت قدمت عشر مرات أكثر مما هو مطلوب، فلن يكون جيدًا بما فيه الكفاية، فعلى عكس الولايات الأخرى، لسوء الحظ، بدأت نيويورك بداية متأخرة، كان يجب أن تضغط بقوة أكبر وتوقف عن الشكوى واكتشف أين تذهب كل هذه الإمدادات، كومو "حاكم نيويورك" يعمل بجد!".