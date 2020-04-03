شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب في مؤتمر كورونا: نسابق الزمن ونعمل مع أفضل الباحثين للوصل إلى لقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإدارة الأمريكية تعمل مع الباحثين وأكفأ العلماء والأطباء للوصول إلى لقاح فعال قادر على مكافحة وباء كورونا.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي منعقد حالياً في البيت الأبيض أن إدارته ستتخذ كافة الإجراءات للحد من اتساع دائرة انتشار الوباء في الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من إعلانه أن التقديرات تشير إلى احتمالات أن يقتل الفيروس من 100 ألف شخص إلى 240 ألف شخص في البلاد.

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وقبل مؤتمره، نشر ترامب فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، دعا خلاله إلى الالتزام لمدة 30 يوما، لتقليل معدل وسرعة انتشار فيروس كورونا وجعله أبطأ، موجها عدد من النصائح للمواطنين الأمريكين عبر فيديو نشره عبر حسابه الرسمى بتويتر.

وطالب ترامب الأمريكيين الالتزام بالمسافة الآمنة والتباعد الاجتماعى، وعدم التواجد فى التجمعات، وتجنب السفر، وغسل اليدين باستمرار، والعمل من المنزل، وتطهير الأسطح باستمرار، والعزل الذاتى عندى الشعور بالمرض، وعلق ترامب على الفيديو "30 يوم لتقليل معدل وسرعة الانتشار".