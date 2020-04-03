ماذا يحدث في الميرديان؟.. بث مباشر من 4 غرف للحجر الصحي للعائدين من الخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل ”الخليج 365” بثا مباشرا من غرف 4 مواطنين من المصريين العائدين من الخارج والمتواجدين داخل الحجر الصحى بفندق ميريديان المطار بعد عودتهم إلى مصر. الـ4 مواطنين هم، ياسمين، حسام، ولاء، ويارا، وهم 4 مصريين عائدين من لندن وباريس على طائرات مصر للطيران يوم 31 مارس الماضى، ونقلوا جميعا شهادتهم عن رحلة العودة واستقبالهم في مطار القاهرة والترتيبات التي أجريت معهم حتى تكسنهم في غرف الحجر الصحى بفندق الميريديان، مؤكدين كذب الروايات التي تناقلها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى، وأبدوا ارتياحهم للإجراءات التي تم اتباعها معهم. ويرصد الفيديوهات التالية تلك الراويات بالصورة والصورة في بثا مباشرا عبر صفحة الخليج 365 على فيسبوك مع هؤلاء العائدين، من داخل الغرف المتواجدين بها. Advertisements

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