شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: سعر المحاسبة لـ"العداد الكودى" بالمبانى العشوائية بنفس الأسعار المعلنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم حسم الجدل حول تكلفة سعر الكيلو وات ساعة للعدادت الكودية بالمبانى العشوائية والمخالفة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون بنفس أسعار الشرائح العادية التى أعلنتها الوزارة فى يوليو الماضى.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن القواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة تلاشت كافة العقبات التي كانت تواجه المواطنين في المراحل السابقة، ومن أهمها إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن كل مواطن بمفرده من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء، كما تم السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية، علاوة على إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

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كان مجلس الوزراء وافق على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودى.

كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودى بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودى لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق فى هذا الشأن.