وزير التعليم: الرئيس السيسى مهتم بتنمية عقول وقدرات النشء لخلق مستقبل واعد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم ببناء الإنسان، وتنمية عقول وقدرات الطلاب المصريين، ومشدداً على أن ما يعرف بكابوس الثانوية العامة سوف ينتهى مع نهاية 2020، وسوف يدخلون فى المنظومة الجديدة بشكل كامل، من أجل مساعدتهم على خلق مستقبل واعد لهم.
وأضاف "شوفى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية حريصة بشكل شديد على مستقبل ابنائها وخلق أجيال قادرة على الفهم والابتكار ومواكبة التطورات التى يشهدها العالم الآن.
وأكد "شوقى"، أن كافة مؤسسات الدولة سوف تساعدنا وزارة التربية والتعليم على سير المنظومة التعليمية حفاظاً على مستقبل اينائها ، وتابع:"هناك ناس تسهر على ذلك"، ووجه رسالة لطلاب الثانوية العامة قال خلالها :"على طلاب الثانوية العامة أن يكملوا دراستهم ليستعدوا للامتحانات.. ولا يكون لديكم قلق بخصوص فيروس كورونا".
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال إن يوم الأحد سيتم عمل فيديو جديد توضيحي، لتعريف الطلاب بطرق البحث اللازمة من أجل إتمام المشروع الذي تم الإعلان عنه، مشيرا إلى أن ما يتم الآن هو طفرة في التعليم في مصر، وأن الظروف الحالية سرعت بهذه الخطوة التي كان من المخطط لها أن تتم خلال العامين القادمين، وأن أسلوب الامتحان القديم، لا يظهر مهارات الطلاب ولا إمكانية العمل في مجموعة.
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