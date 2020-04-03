وزير التعليم: الرئيس السيسى مهتم بتنمية عقول وقدرات النشء لخلق مستقبل واعد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم ببناء الإنسان، وتنمية عقول وقدرات الطلاب المصريين، ومشدداً على أن ما يعرف بكابوس الثانوية العامة سوف ينتهى مع نهاية 2020، وسوف يدخلون فى المنظومة الجديدة بشكل كامل، من أجل مساعدتهم على خلق مستقبل واعد لهم.

وأضاف "شوفى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية حريصة بشكل شديد على مستقبل ابنائها وخلق أجيال قادرة على الفهم والابتكار ومواكبة التطورات التى يشهدها العالم الآن.

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وأكد "شوقى"، أن كافة مؤسسات الدولة سوف تساعدنا وزارة التربية والتعليم على سير المنظومة التعليمية حفاظاً على مستقبل اينائها ، وتابع:"هناك ناس تسهر على ذلك"، ووجه رسالة لطلاب الثانوية العامة قال خلالها :"على طلاب الثانوية العامة أن يكملوا دراستهم ليستعدوا للامتحانات.. ولا يكون لديكم قلق بخصوص فيروس كورونا".