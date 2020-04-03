اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، وزارة المالية: الرئيس يكلف برفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 لـ2200 جنيه شهريا.

الحكومة: ترقية ربع مليون موظف وفق قانون الخدمة المدنية يوليو المقبل

المالية: الرئيس يكلف برفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 لـ2200 جنيه شهريا

المرور : إغلاق جزئى للطريق الدائرى لمدة شهرين بسبب أعمال توسعة

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وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

السعودية تفرض حظر تجول كامل بمكة والمدينة من اليوم حتى إشعار آخر

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

أسعار الذهب اليوم الخميس 2-4-2020 فى مصر

الأرصاد: غدا ارتفاع بحرارة الجو فى أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 29 درجة

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