شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: أى حكومة لن تنجح إلا بالاتصال المباشر مع المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن هناك متغيرات حدثت فى المناخ الإعلامى خلال العشر سنوات الماضية وأن الأدوات الإعلامية تغيرت، متابعا: "مافيش حكومة هتنجح الا بالاتصال المباشر مع المواطنين".

وأضاف أسامة هيكل خلال حوار له مع الإعلامى حمدى رزق على قناة صدى البلد، أن الحكومة وضعت منهج لإدارة الأزمة، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت منهجا علميا وخطط مدروسة لإدارة أزمة السيول الأخيرة و أنها شاركت الرأى العام فى أزمة السيول وأن المواطنين كانوا على قدر المسئولية.

وتابع وزير الإعلام : "لو لم تستعد الحكومة لأزمة السيول الأخيرة لأسقط آلاف الضحايا وشاهدنا كارثة، أما بالنسبة لأزمة كورونا ظهرت فى الصين فى ديسمبر الماضى ولم يكن أحد يتصور أن تنتشر بهذا الشكل، وزيرة الصحة والأطباء هم الجنود والأبطال الحقيقيين فى أزمة كورونا ويستحقون كل التحية والإشادة".