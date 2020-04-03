شكرا لقرائتكم خبر عن هيكل: الدولة لم تقم أى مراكز للعزل الجماعى وما ينشر على الفيس بوك غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن الدولة لم تقيم أى مراكز للعزل الجماعى وأن ما ينشر على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لا أساس له من الصحة، وأن من يتحدث عن إخفاء الحكومة لأعداد الإصابات الحقيقية لفيروس كورونا أقوله:" اللى عنده حالة يقولنا".

وأضاف أسامة هيكل خلال حوار له مع الإعلامى حمدى رزق على قناة صدى البلد، أنه تم علاج الأجانب فى مصر الذين لديهم إصابات بفيروس كورونا، موضحا أن بعض منهم خرج بفيديوهات إشادة بطريقة التعامل معهم، متابعا :"نحن الآن فى وسط المرحلة الثانية، وإذا وصلنا للمرحلة الثالثة ستتطلب اتخاذ إجراءات أخرى وسيكون كل همنا كيفية توفير السراير والأجهزة".

واستطرد أسامة هيكل: "بوعى الناس والخطط التى ننفذها حاليا أتوقع عدم وصولنا للمرحلة الأخطر، والحكومة تعمل بمنهج علمى وخبرات كبيرة ووفق إرشادات وتعليمات منظمة الصحة العالمية، ومحدش هيساعدنا لو الأمور تطورت كل دولة أغلقت حدودها".