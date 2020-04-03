شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: مصر أصبحت مرجعا فى استمرار منظومة التعليم فى ظل "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المنظومة التعليمية مجمدة فى بعض دول العالم، ومنها دول كبرى، بينما نحن فى مصر سنجرى الامتحانات قريباً، وتابع: "بشهادات دولية مصر تحافظ على مستقبل أبنائها فى مجال التعليم وتعد أحد الدول القلائل التى يستمر بها التعليم".

وأضاف "شوفى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر استطاعت لفت نظر العالم إليها بتجربتها فى استكمال المنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن مصر كان لها السبق فى التعامل مع أزمة كورونا وإيجاد سبل عملية لأستكمال المنظومة، مؤكداً أن مصر أصبحت مرجعا لكثير من الدول "وهذا شئ مشرف".

واستكمل وزير التربية والتعليم،:" مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى تجرى الامتحانات فى ظل انتشار فيروس كورونا عالمياً .. ونحن قادرون على استعادة دورنا الاستراتيجي فى كافة المجالات وليس التعليم والصحة فقط".

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال إن يوم الأحد سيتم عمل فيديو جديد توضيحي، لتعريف الطلاب بطرق البحث اللازمة من أجل إتمام المشروع الذي تم الإعلان عنه، مشيرا إلى أن ما يتم الآن هو طفرة في التعليم في مصر، وأن الظروف الحالية سرعت بهذه الخطوة التي كان من المخطط لها أن تتم خلال العامين القادمين، وأن أسلوب الامتحان القديم، لا يظهر مهارات الطلاب ولا إمكانية العمل في مجموعة.