شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تحويل رحلة العالقين بأمريكا للهبوط بمطار مرسى علم بدلا من القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدنى مساء اليوم الخميس، أنه تقرر تحويل وصول رحلة العالقين المصريين القادمة من واشنطن، والتى تصل فجرغد الجمعة للهبوط بمطار مرسى علم الدولى بدلا من مطار القاهرة الدولى، وإنهاء إجراءات وصولهم هناك وإقامة إجراءات الحجر الصحى لهم لمدة 14 يوما .

وأضافت المصادر، أنه فى إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق بين كل الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج ووضعهم تحت الحجر الصحي كإجراء احترازى، تقرر تحويل رحلة واشنطن للهبوط بمطار مرسي علم وإجراء الكشف الطبي والتحاليل الفورى فور الهبوط، ثم إنهاء إجراءات وصول الركاب ووضعهم داخل إجراءات الحجر الصحي، مثل ركاب رحلتين لندن وفرنسا .

وأشارت المصادر إلى أنه تم التنسيق بين كل السلطات بمطار مرسي علم والجهات المشاركة لاستقبال الركاب فجر غدا الجمعة، والإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار تحت الإشراف الأمني الي أماكن إقامتهم لمدة 14 يوما هناك .