شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: من المحتمل مد أيام حظر التجوال وما زلنا فى الوضع الآمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تقييم مجلس الوزراء للأسبوع الأول من حظر التجول تقييم جيد جدا من حيث التزام المواطنين من مردود الحالة والوبائية فى مصر، متابعنا: لا زلنا فى الحدود الأمنة فى معدل الإصابات اليومية حتى مع ارتفاعها ارتفاع طفيف خلال اليومين الماضيين ولكن كان ارتفاعا متوقعا وما زال متوقعا لأننا فى الأسبوعين السابع والثامن وهؤلاء فى عرف فيروس كورونا هم أخطر أسبوعين تمر بهم كل دولة، مشيرا إلى أن هناك احتمالية لمد أيام حظر التجول بعد نهاية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن هذا الاحتمال ما زال قائما، موضحا أن ما سيقرر هذا الأمر هو الوضع خلال الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن هذين الأسبوعين دائما فى كل دولة يشهدان قفزة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، متابعا: حتى الآن لم نشهد هذه القفزة، حيث هناك زيادة ولكنها ما زالت فى الحدود الأمنة ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة خلال الأسبوع القادم وهذه زيادة ليست مخيفة .

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واستطرد المتحدث باسم مجلس الوزراء: ما نرجوه من المواطنين هو استمرار بالالتزام على نفس الوتيرة خلال فترة الأسبوع الأول من الحظر حتى نعبر الأسبوع الأخير وهو الأسبوع الثامن على خير، لافتا إلى أن السلبيات التى ظهرت فى أسبوع الحظر أغلبها متعلق بتأثير الحظر على النشاط الاقتصادى وهذا ما حولنا أن نخفف منه قدر الإمكان لأننا سمعنا بعبور كل سيارات النقل التى تنقل خضروات ومواد غذائية وفاكهة بأن تمر من الكمائن فى ساعات الحظر ونسمح للأتوبيسات أن تنقل العمال حتى خلال ساعات الحظر حتى لا تتعطل عجلة الإنتاج .

وقال المستشار نادر سعد: نحن نحظر الحركة غير الضرورية ولكن الحركة الضرورية لاستمرار عجلة الإنتاج فهى مستمرة لأنها ضرورية للحياة فى مصر، العيادات المتنقلة هى عبارة عن سيارات بها كافة الخدمات والأطقم الطبية، وعدد تلك السيارات حوالى 1000 سيارة وعيادة متنقلة والأولوية فى نشر تلك العيادات المتنقلة فى مواقع الإنتاج، وزارة الصحة على استعداد لتزويد ككل موقع إنتاجى بسيارة تكون متوفرة لديهم طوال الـ 24 ساعة تقدم لهم كافة الخدمات الطبية الممكنة حرصا على عدم توقف الإنتاج بجانب الحرص على صحة العمال.