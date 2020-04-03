شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إطلاق فيديو توضيحى الأحد المقبل عن كيفية عمل المشروع البحثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن يوم الأحد سيتم عمل فيديو جديد توضيحي، لتعريف الطلاب بطرق البحث اللازمة من أجل إتمام المشروع الذي تم الإعلان عنه، مشيرا إلى أن ما يتم الآن هو طفرة في التعليم في مصر، وأن الظروف الحالية سرعت بهذه الخطوة التي كان من المخطط لها أن تتم خلال العامين القادمين، وأن أسلوب الامتحان القديم، لا يظهر مهارات الطلاب ولا إمكانية العمل في مجموعة.

وأضاف وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، أن فكرة المشروع، قائمة على فكرة منح الطلاب 4 أسابيع، يمكنه الاستعانة بالكتب المدرسية، والعمل من خلال مجموعة مع زملاءه، من أجل الخروج بمشروع، يتم في نسب المعلومات التي وضعوها في المشروع للمصادر التي حصلوا عليها منها، وهي ستكون نقلة غير مسبوقة في نظام التعليم في مصر.

Advertisements

وأوضح وزير التعليم، أن الوزارة ترجح عمل الطلاب في عمل جماعي وليس كل طالب بمفرده، لأن ذلك سيؤثر عليهم في المستقبل عندما يلتحقون بأعمالهم، موضحا أنه تم بناء الأسئلة على أن تكون من المناهج، ولكن الوزارة تشجع فكرة البحث من خلال شبكة الانترنت، ويمكنه الاستعانة بالمكتبة الرقمية التي أتحتها الوزارة من خلال منصاتها، ولابد من الانتقال من فكرة جمع الدرجات إلى مرحلة الفهم.

وأكد وزير التعليم، أنه إذا توافر 10 عناصر من العناصر التي حددتها الوزارة كي تكون في البحث أو المشروع الذي سيعده مجموعة من الطلاب، 6 عناصر فقط، فسيكون تقييم هذا المشروع جيد، وأنه سيتم تطبيق الفصل الافتراضي الذي يحاكي الفصل الحقيقي ولكن إلكترونياً، وسيتم إثراء هذا العمل الجماعي، وسيتم عمل جوائز لأفضل مشروعات للطلاب.