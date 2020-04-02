شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: سياساتنا الاجتماعية شاملة وبرنامج «2 كفاية» أولوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج إن مبادرات وخططاً عديدة وفعالة تم اتخاذها في مصر، للحد من تفشي وباء كورونا، ولتفادي تداعياته الاجتماعية في عموم مصر.

وأكدت الوزيرة في لقاء مباشر مع برنامج «قابل للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية نوفر رامول على شاشة تلفزيون دبي: إن قطاع الشؤون الاجتماعية، يواكب الأزمة ويتابعها على مدار الساعة، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية، لضمان سلامة المواطنين من جهة، ولمساعدة الطبقات والشرائح الهشة من جهة أخرى، بموازاة مع صرف المعاشات، بطرق تضمن تفادي التكدس البشري، حيث تم نشر ماكينات الصرف لأماكن أوسع، وسيتم توسيع صرف المعاشات من خلال تحويلها عبر الهواتف للبعض الآخر.

Advertisements

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج، أن هناك أن ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف أسرة تستفيد الآن من برنامج «تكافل وكرامة» وأن جميع من يستفيد من البرنامج له الحق في الاستفادة من بطاقة التموين.

وأسهبت الوزيرة في شرح «خطط مصر الاجتماعية لمواجهة وباء كورونا» وهو عنوان حلقة البرنامج الذي تُعده وتُقدمه الإعلامية نوفر رمول، مُحددةً أولويات وزارة التضامن الاجتماعي في العام 2020 على المديَيْن القصير والمتوسط، والتي من ضمنها إجراءات لتفادي القنبلة السكانية وفق برنامج «إتْنَيْنْ كفايه» بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالبرنامج، بما فيها قطاع الصحة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت مؤخرا عدة مبادرات بهدف تحقيق الإدماج الاجتماعي عن طريق التشغيل وإتاحة فرص مدرة للدخل، مع ما يتطلبه ذلك من جهود إعداد وتأهيل الشباب وتحفيز القطاعين العام والخاص، وقالت إنها لا تعتبر المخدرات جريمة بقدر ماهي مرض«نسعى لعلاجه بالعديد من المراكز وقد حققنا نتائج جيدة وسوف نتوسع في هذا المسعى المهم» على حد وصفها.

كما تحدثت الوزيرة عن الجهود المبذولة للتضامن مع الفئات المتضررة من آثار انتشار فيروس كورونا، من كبار السن والأيتام وأطفال الشارع، بالإضافة «لأصحاب الهمم» وهوالوصف الذي وجهت الحكومة الإماراتية بإطلاقه على المعاقين، وقالت الوزيرة «أعتبر كلمة أصحاب الهمم التي تُطلق في الإمارات على المعاقين رائعة، وأنا شخصياً أصبحتُ أطلقها عليهم، وأمرنا المتابعين لهم بأن يُسموهم أصحاب الهمم» حسب تعبيرها.