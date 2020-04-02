شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم لـ«أولياء الأمور»: لا تتركوا أنفسكم وأبنائكم للمتاجرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات المرحلة الثانوية هي امتحانات تجريبية ولا تدعو للقلق مطلقاً، وتابع:«امتحان تجريبى على الأسئلة الجديدة ..نحن أجرينا التجربة بناء على طلب الطلاب أنفسهم، ونجرب درجة احتمال الشبكة لوجود كافة الطلاب من أجل الوقوف على بعض المشاكل أن حدثت من أجل تلافيها في امتحانات مايو».

وأضاف «شوقى» خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن المنظومة الجديدة تقدم كافة الخدمات بمستوى عالى جداً ومتطور، للطلاب بالمجان، وتابع:«نعلم أن أولياء الأمور حريصيين على مستقبل أبنائهم، وأقول لهم اتركوا أبنائكم لتعلم المنظومة الجديدة ولا تنزعجوا مطلقاً ولا تنساقوا وراء من يحاول التجارة بكم وبأبنائكم».

وأكد وزير التربية والتعليم، أن مصر أصبحت نموذج للعديد من الدول في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، في مجالى التعليم والصحة، مشدداً على أن هناك 600 ألف طالب سوف يجرون امتحانات قريباً وقبل عامان كان يقال لنا أن ذلك لن يحدث مطلقاً، وتابع:«الآن أصبح لدينا التابلت والشبكات والمكتبة الرقمية ولو استمعنا لكلام المعترضين ما كنا وصلنا لما وصلنا له الآن، لا تحرموا ابنائكم من منظومة تعليمية ستجعلهم يتنافسون في المرحلة التي سيعيشونها».