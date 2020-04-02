شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإعلام: تطبيق حظر التجوال الكامل «وارد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن تطبيق حظر التجوال الكامل لمواجهة فيروس «كورونا» من الوارد تطبيقه في حال تفاقم الوباء وانتشاره.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك خطة وارد تطبيقها بتنفيذ الحظر الكامل ولكنه لا يتمنى أن يتم إقراره.

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وتابع أسامة هيكل، أن الغالبية العظمى من الشعب المصري استجابوا إلى حظر التجوال، الذي يعد حظر تجوال طبي من أجل المحافظة على صحة المصرين فهو ليس حظرا أمنيا.

وأكد وزير الدولة للإعلام أنه إذا لم يتحمل المواطن مسؤوليته 100% فلن تنجح أي جهود لمكافحة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الهدف بالمرحلة الأولى لمواجهة كورونا كان نشر التوعية بالفيروس ومدى خطورته بين المواطنين موضحا أن أزمة كورونا ظهرت في الصين في ديسمبر الماضي ولم يكن احد يتصور أن تنتشر بهذا الشكل.

وأشاد أسامة هيكل بأداء وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ومعها الأطباء المشاركين فهم جنود الأزمة ويستحقن كل التحية والإشادة في مواجهة فيروس كورونا.

وكشف وزير الدولة للإعلام أن خسائر قطاع الطيران خلال الأيام الماضية بلغت 2.5 مليار جنيه فيما هبطت معدلات السياحة بصورة رهيبة بسبب الأزمة وقد تصل إلى صفر في شهر أبريل.