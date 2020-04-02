شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الأورمان تطلق مبادرة «عَمر بيت يتيم» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جمعية الأورمان عن إطلاق مبادرة «عَمر بيت يتيم» بمحافظة المنيا، للأيتام بجميع قرى ونجوع المحافظة، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر متنوعة وتقديم خدمات طبية ومساعدات عينية لهم في منازلهم.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية أطلقت هذه المبادرة تأكيدا على أهمية دعم شرائح الأيتام حتى في أصعب الظروف، وتوافقاً مع توجهات الدولة بعدم وجود تجمعات داخل المحافظة نظرا للمخاطر التي تواجهها بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن مبادرة «عَمر بيت يتيم» والتي يأتي اطلاقها تزامناً مع يوم اليتيم في الجمعة الاولى من ابريل تستهدف كفالة الأيتام داخل منازلهم على مستوى محافظة المنيا من خلال إصلاح المنازل نتيجة الضرر الواقع عليها خلال فترة السيول السابقة وتسقيفها وتوصيل المياه لها وتقديم مواد غذائية وخدمات صحية.

وأكد مدير عام الجمعية، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة في محافظة المنيا نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة وبخاصة القرى الأشد احتياجاً داخلها بأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم تلك الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها، بالإضافة إلى أن الخدمات الانسانية المقدمة لهؤلاء الأيتام لهذا العام سوف تشمل أيضا دعمهم في الحصول على تقديم مساعدات موسمية لهم تعينهم على مواجهة ظروف الحياة بشكل عام ودعمهم في استكمال تعليمهم في السنوات الدراسية المختلفة.