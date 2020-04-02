شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: استعداد الدولة لاستقبال أزمة السيول حمي البلاد من سقوط آلاف الضحايا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه لولا الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة استعدادا للسيول الأخيرة التي شهدتها البلاد لسقط آلاف الضحايا وشاهدنا كارثة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحكومة وضعت منهج علمي وخطط مدروسة لإدارة أزمة السيولة الأخيرة وتم منح المدارس أجازة والمواطنين أجازة.

وأوضح أسامة هيكل أنه تم عقد مؤتمر ضم وزراء الري والطيران المدني والإعلام والتنمية المحلية ووزير الإسكان وتم التأكيد على المواطنين حينها بإخلاء الشوارع وعدم الخروج للتنزه حتى يتم وصول سيارات الإنقاذ إلى الأماكن المتضررة.