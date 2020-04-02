شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: صرف معاشات بمليار و170 مليون جنيه حتى مساء الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات أبريل على مدى ساعات اليوم، والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات حتى يومها الثاني، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء الخميس، الثاني من أبريل، مليون ونصف حركة صرف بقيمة إجمالية تقارب مليار و١٧٠ مليون جنيه.

وبحسب بيان، مساء الخميس، بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 208 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب من 171 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات «ATM»الصرف الآلي387 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية 277 مليون جنيه، بالإضافة إلى 892 ألف حالة صرف صرفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 725 ملايين جنيه، في حين تم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد عن 1.68 ملايين قائم بالصرف.

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كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات أبريل لما يزيد على 8.36 ملايين قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.28 مليار جنيها، وفقا لمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف، والتي تضمنت آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من أبريل على أن يتم تحويل جميع المعاشات المحولة على البنوك اعتبارا من اليوم الأول من إبريل.

وتتواصل عمليه صرف المعاشات السبت المقبل لمن يتقاضون ١٠٠٠ جنيها فأقل على أن يبدا الصرف لمن يتقاضون معاش 1000 جنيه حتى 2000 جنيه اعتبارًا من أيام «الأحد والإثنين والثلاثاء» الموافق «7، 6، 5» من أبريل، والصرف لمن يتقاضون معاش أكثر من 2000 جنيه يومي الأربعاء والخميس «8 و9» إبريل، في حين يتم الصرف بداية من الأحد ١٢ إبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

كما تقرر إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات، والسماح لجميع البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضًا.