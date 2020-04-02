شكرا لقرائتكم خبر عن «انتصار كبير».. نقيب الأطباء يعلق على التكليف الرئاسي الأخير للأطباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، عن سعادته بالتكليف الرئاسي برفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 إلى 2200 جنيه شهريًا، مؤكدًا أنه انتصار كبير للأطباء في مصر.

Advertisements

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «كل يوم»، والمذاع على شاشة «ON»، هذا القرار انجاز كبير حيث يخص شريحة مظلومة جدًا في المنظومة الصحية.. هذا القرار انتصار كبير لهم».

وتحدث عن «بدل العدوى»، قائلًا: «أتمنى ان يتم النظر في زيادة بدل العدوى لـ ألف جنيه بدلًا من 19 جنيه، وهذه الخطوة ستدعمهم كثيرًا في مواجهة كورونا بشدة».

وواصل: «يسعدنا كثيرًا أن يطلق على الأطباء جيش مصر الأبيض، وظهر موقفهم الداعم في ازمة كورونا.. ونريد مساندة الدولة في إقرار قوانين المسئولية الطبية.. نشكر المجتمع وكل الجهات المختصة على التقدير».