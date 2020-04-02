شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للإعاقة: نسلط الضوء على التوعية الخاصة بالتعامل مع مرضى التوحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بخالص التقدير إلى الأشخاص ممن يعانون اضطراب طيف التوحد، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 2 أبريل عام 2007 بالإجماع، وبدأ الاحتفال به منذ عام 2008.

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وقال بيان المجلس إن الاحتفال بهذا اليوم كل عام هو بمثابة التذكير بحاجة من يعانون التوحد إلى برامج مبتكرة لدعم إشراكهم شراكة كاملة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، سواء بوصفهم عوامل للتغيير أو بوصفهم مستفيدين.

وأضاف أن احتفال الأمم المتحدة بهذه المناسبة في عام 2020 يركز الانتباه على القضايا ذات الأهمية للأشخاص ممن يعانون التوحد والمتعلقة بالانتقال إلى مرحلة البلوغ، مثل أهمية المشاركة في الثقافة الشبابية وتقرير المصير المجتمعي وعملية صنع القرار، والحصول على التعليم العالي وفرص العمل والعيش المستقل.

وأوضح الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن تحديد يوم لاحتفال العالم باليوم العالمي للتوحد، فإن ذلك يهدف إلى دعم مرضى التوحد، والتوعية به واكتشاف قدرات الأطفال المصابين بالتوحد والعمل على تنميتها، وأن المجلس بدوره يقوم بالتوعية الخاصة بآليات التعامل مع مرضى التوحد، وكيفية إدماجهم في المجتمع، بهدف تسليط الضوء على الحاجة إلى تحسين نوعية حياة هؤلاء الأفراد بشكل أفضل لهم وللمجتمع.